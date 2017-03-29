Guardian: FBI insanların yüz görüntülerini topladı

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, kişilerin onayı olmaksızın, pasaport ve ehliyet üzerindeki fotoğraflar dahil olmak üzere yüz bilgileri toplanan kişilerin arasında yüzde 80'inin herhangi bir suça karışmadığı belirlendi.

SİYAHİ PROFİLLERİN KARIŞTIRILMA OLASILIĞI YÜKSEK

FBI'ın yüz tanımlama amacıyla kullandığı algoritmada yaşanan hatadan kaynaklanan durum, özellikle ülkede yaşayan Afro-Amerikanları potansiyel suçlu haline getiriyor. Algoritmanın özellikle siyahi yüz profillerini birbiriyle karıştırma olasılığını kuvvetli şekilde barındırdığı açıklandı.