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Guardian: Selman'ın geleceği Erdoğan'ın ellerinde

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki ilişkiyi inceleyen bir analiz yayınladı.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 11:52..
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Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı en çok Suudi Arabistan'da tahtın varisi Prens Muhammet bin Selman'ı etkiledi. Yalnızca bir ay önce tahtı devralmasına kesin gözle bakılan Selman için artık "geleceği riskli" yorumları yapılıyor.

O yorumlardan biri de İngiliz Guardian gazetesine ait. Guardian gazetesinde "Veliaht Prens Muhammed'in kaderi Erdoğan'ın elinde" konulu bir yazı yayınlandı.

PRENS'İN GELECEĞİ ERDOĞAN'IN ELLERİNDE

Gazetenin diplomasi editörü Patrick Wintour'un imzasını taşıyan analizde "Türkiye, diplomatik protokollerin farkında ve Suudi konsolosluğunu yasadışı yollarla dinleyerek elde edilmiş kanıtlara referans verme konusunda gergin gibi gözüküyor" ifadeleri yer aldı.

Wintour'a göre Türkiye bu nedenle bilgileri anonim kaynaklardan hükümet yanlısı basına sızdırmayı tercih ediyor. Prens Muhammed'in yakın danışmanı Suud el Kahtani'nin cinayeti Skype'tan yönettiğine dair haberler de buna örnek olarak gösteriliyor.

Wintour Selman'ın geleceğine ilişkin açıkça "Sonunda muhtemelen Veliaht Prensin kaderini belirleyecek kişi Erdoğan ve araştırmacılarının ortaya koyacağı kanıtlar olacak. Dünkü konuşma belki de daha yalnızca açılış salvosuydu." yorumunu yaptı.

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