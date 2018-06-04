Guatemala'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünü başkent Guatemala'nın 105 kilometre güneybatısı olarak açıkladı.

CAN KAYBI YOK

İlk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı olmadı. Guatemala'da bugün Fuego Yanardağı'nda patlama meydana gelmiş, en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.

YANARDAĞI PATLAMALARI

Fuego Yanardağı kaya, duman ve kül püskürmeye devam ediyor. Motagua fay hattı üzerinde yer alan, 15 milyon nüfuslu Guatemala'da 1976'da yaşanan 7,5 büyüklüğündeki depremde 25 bin kişi yaşamını yitirmişti. Kasım 2012'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem ise 74 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlaması VİDEO