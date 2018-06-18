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Guatemala'da hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a çıktı

Fuego Yanardağı'nın patlaması sonrası Guatemala'da hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a çıktı.

İHA | 18.06.2018 - 04:44..
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Guatemala hükümeti, Fuego Yanardağı’nın patlamasından sonra başlatılan arama çalışmalarını bugün sonlandırdığını duyurdu.

197 KİŞİ HALA KAYIP

Yaklaşık iki hafta süren arama çalışmaları sonucu bulunan ceset sayısı ise 110 olarak kaydedildi. Guatemala’nın afet koordinasyon merkezi CONRED’den yapılan resmi açıklamaya göre ise 197 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi.

CONRED tarafından yapılan açıklamada, “San Miguel Los Lotes ve El Rodeo kasabalarında sürdürülen çalışmalar kalıcı olarak askıya alındı, bölge yaşanmaz durumda ve tehlikeli” ifadeleri yer aldı.

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