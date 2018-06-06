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Guatemala'da hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e çıktı

Ulusal Adli Bilimler Enstitüsü, 192 kişinin de halen kayıp olduğunu belirtti.

AA | 06.06.2018 - 10:00..
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Ulusal Adli Bilimler Enstitüsü Fuego Yanardağı'nda yeni patlamaların meydana geldiğini ve bunun da paniğe yol açtığını belirtti. Patlamalar nedeniyle arama kurtarma çalışmaları da aksadı.

Guatemala'da hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e çıktı

EL RODEO KÖYÜ LAV ALTINDA KALDI

Fuego Yanardağı Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısında bulunuyor.

3 Haziran günü meydana gelen patlamalarda lavlar El Rodeo köyünü yok etti. Patlamalarda pek çok kişinin de yanarak öldüğü tahmin ediliyor.

Guatemala'da hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e çıktı

''PATLAMALARDAN 1,7 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ''

Olaydan sonra ekipler yaralılara ulaşmakta zorluk çekti. Ekiplerin ulaşabildiği çok sayıda kişi tedavi altına alındı. 3 bin 200'den fazla kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiği açıklandı.

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