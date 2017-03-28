Guatemala'da köylüler hırsızlık yapan 4 kişiyi yaktı

Yerel itfaiye Sözcüsü Cecilio Chacaj, ülkenin Meksika ile sınırındaki San Marcos bölgesine bağlı San Miguel Ixtahuacan ilçesinin Maquivel köyünde, köylülerin hırsızlık yaptıkları ve cinayet işledikleri iddiasıyla 4 kişiyi ateşe verdiğini söyledi.

3'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Yerel halkın güvenlik güçlerinin köye girmesini engellediklerini belirten Chacaj, daha sonra köye giren 50 polisin, yakılmış 4 erkeği bulduğunu, birinin hala hayatta olduğunu ifade etti.

SİLAHLARI ÇALACAKLARDI

Yetkililer, köylülerin yaktıkları kişilerin iki motosikletli satıcıyı silahlarını çalmak için arabayla ezdiklerini ve birinin ölümüne neden olduklarını iddia ettiğini dile getirdi.