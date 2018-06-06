Guatemala'da mucize kurtuluş: Enkaz altından bebek çıktı

Orta Amerika ülkesi Guatemala, son 44 yıldaki en büyük yanardağ felaketini yaşıyor. Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle bilanço ağır. Lavların yuttuğu evde bir mucize yaşandı.

KÜLLERİN SARASINDAN SAĞ ÇIKARTILDI

Umutların artık tükendiği bir anda, küçük bebek burnu bile kanamadan kurtarıldı. Guatemala'nın Escuintla eyaletinde El Rodeo köyüne akan lavlar evleri yuttu. Her yer volkanik kül ve çamurun altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları, yanardağın yeniden sıcak gaz ve erimiş kaya parçaları püskürtmesi nedeniyle kesintiye uğradı. O evlerden birinde sağ kalan bir aile vardı. Aile üyeleri, mahsur kaldıkları evden polis tarafından çıkarıldı. Aralarında küçük bir kız çocuğu da vardı. Aile, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altından bebek çıktı VİDEO

SON 44 YILIN EN BÜYÜĞÜ

Bölgede 70'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 200 kişi ise kayıp. Polisler, askerler itfaiyeciler felakette kaybolanları arıyor. Bölgeden tahliyeler de devam ediyor. Büyük patlamadan bu yana binlerce kişi evlerini terk etti. 3 binden fazla kişi de, geçici barınaklara yerleştirildi.