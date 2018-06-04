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Guatemala'da yanardağ patlaması

Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu 25 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 07:32..
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Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki yanardağdan havaya, kaya, kara duman ve kül püskürdüğü belirtildi.

Guatemala'da yanardağ patlaması

Ulusal Felaket Yönetim Kurumu bir lav nehrinin El Rodeo köyünü vurduğunu evleri yok edip, içindeki insanları yaktığını belirtti.

HAVAALANI KAPATILDI

Guatemala City'deki La Aurora Havalaanı kül yağmuru nedeniyle kapatıldı.
Cumhurbaşkanı Jimmy Morales ulusal acil durum planının uygulandığını belirtti.
Morales, "En az üç bölgede yıkım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Guatemala'da yanardağ patlaması

Uzmanlara göre, yanardağdaki patlama 1974'ten bu yanaki en büyüğü.
Acil durum yetkilisi Sergio Cabanas, bir lav nehrinin yön değiştirip El Rodeo bölgesine doğru ilerlediğini belirtti. Cabanas "Bir lav nehri kıyılarını aşıp El Rodeo köyünü etkiledi. Yaralananlar, yananlar, ölenler var. Maalesef El Rodeo lav altında kaldı ve lav nedeniyle La Libertad köyüne de ulaşamadık, orada da ölenler olabilir" diye konuştu.

Guatemala'da yanardağ patlaması

Guatemala'da yanardağ patlaması

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