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Guatr ameliyatı olan hastadan 600 gram kitle çıktı

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde guatr ameliyatı olan bir hastanın boynundan 600 gram ağırlığında kitle çıktı.

İHA | 30.01.2018 - 16:06..
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Hizan ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki 6 çocuk annesi Şaziye Kaplan isimli kadın, 14 yıldır birçok hastaneye başvurmasına karşın cesaret edemediği için yaptıramadığı guatr ameliyatı için Tatvan Devlet Hastanesine başvurdu.

600 GRAMLIK DEV KİTLE ÇIKTI

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu tarafından muayenesi yapılan hasta için ameliyat kararı verildi. Hastanın da ikna edilmesinin ardından yapılan zorlu ve bir o kadar da başarılı ameliyat sonucunda hastanın boynundan ağırlığı yaklaşık 600 gram gelen dev bir guatr çıkarıldı. Gerçekleştirilen başarı ameliyat ile hasta sağlığına kavuşurken, hastanın boynundan çıkarılan guatrın büyüklüğü ise şaşkınlık oluşturdu.

Guatr ameliyatı olan hastadan 600 gram kitle çıktı

"KORKTUĞUM İÇİN AMELİYAT OLMUYORDUM"

Daha öncesinde birçok hastaneye başvurmasına karşın bir türlü ameliyat olmaya cesaret edemediğini belirten 38 yaşındaki 6 çocuk annesi Şaziye Kaplan, “Boğazımda 14 yıldır guatrım vardı. Başka hastanelere gittim ve en son Van’a gittim. Oradan Diyarbakır’a sevk ettiler. Korktuğum için ameliyat olmuyordum. Buraya geldim ve Allah razı olsun Rıdvan Hoca çok ilgilendi. Ameliyat olmaya ikna oldum, ameliyatım güzel geçti ve şu an çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Guatr ameliyatı olan hastadan 600 gram kitle çıktı

"HERHANGİ BİR SIKINTISI YOK"

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu ise, “Yaklaşık 14 yıldır büyük boy guatrı olan ve uzaktan rahatlıkla görülecek şekilde boynunda şişliği olan hasta bize başvurdu. Tahlillerinde guatrının normalden çok daha büyük olduğunu ve içinde çok sayıda nodül olduğunu gördük. Tetkikler sonucu ameliyata almaya karar verdik. Başarılı bir ameliyattan sonra yaklaşık 600-650 gram ağırlığında bir guatr dokusu çıkardık. Ameliyat sonrası hastamızın herhangi bir sıkıntısı yok. Gözetimimiz altında ve takibini devam ettiriyoruz, taburcu etmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Guatr ameliyatı olan hastadan 600 gram kitle çıktı

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