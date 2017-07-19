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Güçlük çıkaran darbeci askerler ayrı araçlarda getirildi

Cumhurbaşkanına suikast davasında cezaevi ring aracından inmek istemeyip güçlük çıkartan darbeci askerler, ayrı minibüslerle getirildi.

19.07.2017 - 11:35
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Bazı sanıklar, duruşma salonunun önüne geldiklerinde ring aracından inmek istemeyip jandarmaya direnmişti. Sanıklardan Haldun Gülmez direnince jandarma tarafından zor kullanılarak kol ve bacaklarından kaldırılıp salona götürülmüştü.

MİNİBÜSTE AYRI OTURTULDULAR

Bu durumu gözönünde bulunduran jandarma yetkilileri, direnişte bulunan ve inmekte güçlük çıkaran Haldun Gülmez, Şükrü Seymen ve Gökhan Şahin Sönmezateş'in de aralarında bulunduğu bazı askerleri cezaevi ring aracıyla değil, ayrı bir minibüste getirdi.

Darbeci askerler minibüste ayrı bölümlerde oturtuldu. Yanlarına, önlerine ve arkalarına jandarma oturtularak birbirleriyle temas etmeleri, görüşmeleri ve birlikte hareket etmeleri engellendi.

Güçlük çıkaran darbeci askerler ayrı araçlarda getirildi

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Güçlük çıkaran darbeci askerler ayrı araçlarda getirildi

Güçlük çıkaran darbeci askerler ayrı araçlarda getirildi

Güçlük çıkaran darbeci askerler ayrı araçlarda getirildi

Güçlük çıkaran darbeci askerler ayrı araçlarda getirildi

Güçlük çıkaran darbeci askerler ayrı araçlarda getirildi

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