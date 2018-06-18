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Güğüme sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Zonguldak'ta kafası su güğümüne sıkışan yavru köpek ve kayalıklara düşen iki yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

AA | 18.06.2018 - 15:31..
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Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, Bağlık Mahallesi'nde yavru köpeğin başını su güğümüne sıkıştırdığının bildirilmesi üzerine olay yerine ekip yönlendirdiklerini söyledi.

"KISA SÜREDE KURTARDIK"

Yavru köpeğin başını su güğümüne, içerisindeki kuş yumurtalarını almak isterken sıkıştırdığını tahmin ettiklerini aktaran Ateş, "Köpeği kısa sürede kurtardık. Ekiplerimiz ilk olarak da korkan ve susuz kalan yavru köpeği su verdiler. Kuş yumurtaları da dikkatli bir şekilde yerine konulmuştur." dedi.

Güğüme sıkışan yavru köpek kurtarıldı

KAYALIKLARA DÜŞEN KÖPEK 20 DAKİKADA KURTARILDI

Ateş, Bağlı Mahallesi'nde çalılar arasındaki kayalık bölüme düştüğü tahmin edilen iki yavru köpeğin ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışması ile çıkarıldığını belirterek, "Gözlerini dahi açmamış olan yavru köpekler annelerinin rahatlıkla ulaşabileceği bir alana sağlıklı bir şekilde bırakılmıştır." şeklinde konuştu.

Güğüme sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Bu arada her iki kurtarma çalışması da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İki yavrunun kayalıklardan kurtarılma anında ise yaşlı bir kadının sözleri dikkati çekti.

Görüntülerde, itfaiye ekibinin çalılar arasına girdiğini gören yaşlı kadının, "Ah yavrum ben de geleyim kurtarmaya." dediği duyuluyor.

Güğüme sıkışan yavru köpek kurtarıldı

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