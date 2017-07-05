Guinea Pig nedir ve nasıl beslenir

Kemirgenler ailesinin bir türü olan Guinea Pig (diğer adıyla Kobay) sevimli bir evcil hayvandır. Kemirgenler ailesinde olmasına rağmen kemirme huyu olmayan ve tavşana benzerliği ile dikkat çeken bu minik dostumuz, oldukça ürkek ve utangaçtır.

EVDE BESLEMEK KOLAYDIR

Evde beslemesi oldukça kolay olan Guinea Pig'lerde, tüm kemirgenlerde görülen negatif ve beslenmesini zorlaştıran özellikler görülmez, idrarı ve dışkısı kokmaz.

ÜRKEK VE UTANGAÇTIR

Bulunduğu barınağın üstü açık dahi olsa kendini avlanan hayvan olarak hissettiği için dışarı çıkmaya korkan sevimli dostumuz, verdiğiniz her çeşit sebzeyi yemeye bayılacaktır.

ISIRMAZ

Isırma huyu yoktur. Ancak kendisine salatalık vs. uzattığınızda parmağınızı salatalık sanıp ısırır gibi yapabilir, daha sonra yanlışını fark ederek utanır ve geri çekilir.

12 YILA KADAR YAŞAYABİLİR

Uzun ömürlü olan minik arkadaşımız, sağlıklı besinler tükettiğinde ve temizliğine özen gösterildiğinde 12 yıla kadar yaşayabilir.

SESLE İLETİŞİM KURAR

Acıktığında alarm ötmesi gibi ses çıkaran, zamanla sizi tanıyarak garip sesler çıkarıp size sevgi gösterisi yapan bu dostumuz, ürkek olduğu için kapı çarpması sesinden bile korkarak kalp krizi geçirebilir.

YÜKSEK SES ÖLMESİNE NEDEN OLABİLİR

Bu nedenle Guinea Pig'inizi alışana kadar sessiz ortamlarda kendi sesinize alıştırmaya çalışmalısınız. Sizi arkadaşı olarak tanımalı ve korkmamalıdır. Ani hareketler, ani yüksek sesler çıkarmamalısınız.

Size alıştıkça onu okşamanızdan hoşlanacaktır ve kuş gibi cıvıldayarak size teşekkür edecektir.

BESLEMESİ KOLAYDIR

Besleme açısından oldukça fazla tüketen minik arkadaşımıza sürekli saman takviyesi yapmak akıllıca olacaktır. Havuç ve salatalıktan da çok hoşlanan Guinea Pig'e sürekli su miktarı yüksek gıdalar vermeniz onun sürekli işemesine neden olacaktır. Bu nedenle temiz kuru otlar, kuru mamalar onun metabolizmasını da iyi hissettirecektir.