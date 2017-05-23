Gül ailesinin gelini de İÜ'den mezun oldu

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunisa Gül de katıldı.

Gül çiftinin törene katılmasının sebebi mezunlar arasında gelinleri Ayşe Zehra Karadere'nin de bulunmasıydı.

ÖDÜLLERİ ERDOĞAN VERDİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oğlu Ahmet Münir Gül'le evli olan Dr. Ayşe Zehra Karadere bugün mezun oldu. Dereceye giren mezunlara diploma ve ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Gül çifti de toplu fotoğraf çekimi için sahneye çağrıldı. Bu sırada Dr. Ayşe Zehra Karadere de ön sıraya geldi.

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GELİNİNİN DİPLOMASINI GÜL VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müsade isteyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gelininin diplomasını bizzat verdi. Hayrunnisa Gül de Ayşe Zehra Karadere'ye sarılıp tebrik etti.