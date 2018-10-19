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Gül Baba Türbesi büyük ilgi görüyor

Türkiye ve Macaristan hükümetlerinin iş birliğiyle restorasyonu yapılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban'ın açılışını yaptığı Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi büyük ilgi görüyor.

AA | 19.10.2018 - 10:24..
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Gül Baba Vakfı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye ve Macaristan hükümetlerinin iş birliğiyle restorasyonu yapılan Gül Baba Türbesi ve Kültür Merkezi'nin, açıldığı ilk haftada binlerce kişiyi ağırladığı bildirildi.

İLGİ GÖRDÜ

Merkezin açılışının 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Orban tarafından gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, türbede sanatseverlerin ilgisine sunulan, 'Macaristan’da Osmanlılar, 'Dervişlerin Dünyası'', ''Gül Baba'', ''Hatıraların Gül Babası'' ve ''Macarların Gül Babası'' başlıklı sergilerin büyük ilgi gördüğü kaydedildi.

Gül Baba Türbesi büyük ilgi görüyor

Gül Baba Türbesi büyük ilgi görüyor

Gül Baba Türbesi büyük ilgi görüyor

Gül Baba Türbesi büyük ilgi görüyor

Gül Baba Türbesi büyük ilgi görüyor

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