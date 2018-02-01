Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor

Sunucu Gül Gölge ile ünlü televizyoncu Murat Saygı, boşanma kararı aldı. 11 yıl önce evlenen ve Ali ve Emir adında iki çocukları olan çift, anlaşmalı olarak boşanacak.

MESAJ SKANDALI

Çok yakın iki dost olan Gül Gölge Saygı ile Elif Gönlüm'ün yıllar sonra arası açılmıştı. Elif Gönlüm, aile dostu olan Gül Gölge'nin basketbolcu eşi Kerem Gönlüm'e samimi mesajlar attığını iddia etmişti. Gönlüm'ün iddiaları sonrasında o dönem, Saygı çiftinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. O zaman ayrılmayan çift, şimdi kesin kararlı.