Gül Müzesi kapılarını açmaya hazırlanıyor

Gül kenti olarak anılan Isparta Güneykent beldesinde, ilk gül dikimine rastlayan zamanda inşa edilen ve mülkiyeti belediyeye ait olan belde meydanındaki 1020 metrekare alanda kurulu bina, Türkiye’nin ilk gül müzesine dönüştürülüyor.

ZİYARETÇİLERE GÜL ANLATILACAK

Yakın zamanda tamamlanacak olan ve yapının orijinaline dokunulmadan küçük müdahale ve onarımlarla inşa edilen Güze’de, gülün serüveni, gülün yetişmesi, işlenmesi, kültürel ve manevi değerleri, yerli ve yabancı turistlere anlatılacak.

"GÜL MÜZESİ İYİ BİR FİKİRDİ"

Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, "Güneykent, gül turizminde artık ciddi bir yol kat etti fakat gelen tur gruplarına gül bahçelerinin yanı sıra alternatif bir şeyler daha sunmak lazımdı. Bir turizmden bahsettiğimizde, orada bir müze olması gerekiyordu. Biz de güle dair bir müze kurmanın en doğru fikir olacağından yola çıktık" dedi.

"PARFÜM YAPMAYI ÖĞRETECEĞİZ"

Fahretdin Görgün, "Yaklaşık 1020 metrekarelik bir alanda kurulu, içerisinde koku ve aroma terapi odası var. Bu koku odasında parfüm yapmanın yöntemlerini de öğreteceğiz. Bunun yanında eğitim salonları, arşiv, kütüphane, müzenin bulunduğu alan misafirhanenin de bulunduğu estetik anlayışla yapılan çok güzel bir yapıydı bu. İlk olarak, belediyemizin bu binasının komple duvarlarını kazıdık" şeklinde konuştu.

HALİ MÜZE DE KURULACAK

Bir projelerinin daha olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, "Aynı zamanda halısıyla meşhur olan Isparta’da, Güneykent bu kaybolan değeri de yaşatmaya devam ediyor. Bugün halı tezgahlarımızda halımızı dokuyoruz. Önümüzdeki günlerde, pigment ve boya müzesini, kök boyalarıyla halıların yapılışını ortaya koyacağız. Halılar sahnemizdeki yerini alacak ama asıl o halılara, o rengi veren, o kökboyalarını da sergileyeceğimiz müzeyi de inşallah inşa etmiş olacağız" dedi.