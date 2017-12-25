Gül, sivillere ceza muafiyeti KHK'sına tavır koydu

Karambit, kaplan pençesi şeklinde olan bir bıçak türüdür.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 156 bin 100 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 156 bin 100 liraya yükseldi

Antalya Alanya'da 3 gündür kayıp olan Alzeheimer hastası 84 yaşındaki Rabia Şahiner'in cesedi bulundu.

Kayıp olan yaşlı kadının cesedi bulundu

Ermenistan'a ait bir insansız hava aracı Azerbaycan ordusu tarafından düşürüldü.

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Suriyeli 110 yaşındaki mülteci Avrupa sınırlarında

Almanya'daki torununu son kez görebilmek için Suriye'den Türkiye'ye, buradan da Yunanistan'a geçen 110 yaşındaki Leyla Salih'in sınırdan geçişine izin verilmedi.