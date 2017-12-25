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Gül, sivillere ceza muafiyeti KHK'sına tavır koydu

Abdullah Gül, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine karşı direnenleri kapsayan ve yargılanmalarını engelleyen KHK için "Yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık kaygı verici." dedi.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 15:49..
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Gül, sivillere ceza muafiyeti KHK'sına tavır koydu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 696 sayılı KHK'yı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eleştirdi.

"KAYGI VERİCİDİR"

Gül, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum." dedi.

Gül, sivillere ceza muafiyeti KHK'sına tavır koydu

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