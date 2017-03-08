Gülben Ergen Deniz Seki'yi ziyaret etti

Öğlen saatlerinde cezaevine gelen Gülben Ergen, basın mensuplarına ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Gülben Ergen, "Deniz Seki'yi hep ziyaret ediyordum ancak hep camın arkasından görüyordum. Bu kez ilk defa içeri girip sarılabileceğim. Hep camın arkasından telefonla konuşuyorduk. Ama şimdi çok mutlu olacak." şeklinde konuştu.

"HEM SOHBET ETTİK HEM ŞARKI SÖYLEDİK"

Ziyareti yaklaşık 2 saat süren Ergen, çıkışta yine kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, "Hepinize çok selamları var. Görüşmemiz çok sıcak geçti. Ona da bir şarkı söylettik. Çok güzel bir gün oldu. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Çok kalabalıklardı. Hem sohbet ettik hem şarkı söyledik. Haziran bir an önce gelsin." ifadelerini kullandı.