Gülben Ergen: Gücünüzü kalp kırmak için kullanmayın

Gülben Ergen, annesi ve çocuklarıyla alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Gün boyu annesi ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Ergen’in neşeli halleri dikkatten kaçmadı.

"BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ"

Gülben Ergen ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından da paylaşarak, "Bizimkisi bir aşk hikayesi... Mutlu pazarlar. (Saygıda kusur etmeyin, gerisini biz bir başımıza halletmeyi çoktan öğrendik. Hala el ele ve dimdik durmamızın sebepleri önemli ve değerlidir. Elinizdeki gücü kalp kırmak, yürek yaralamak, ah almak yerine daha iyi ve doğru işlerde kullanın)" notunu düştü.