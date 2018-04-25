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Gülben Ergen: Kimseye hesap vermem

Gülben Ergen yeni aşkı Burak Törer'le ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 06:30..
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Gülben Ergen'in yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış her iki taraf da iddiaları doğrulamıştı. Sadece doğrulamakla kalmayan sevgililer, aşkın fotoğraflaırnı da sosyal medyalarından paylaşmışlardı.

Gülben Ergen: Kimseye hesap vermem

"HESABI HUKUKTA ÖDEDİLER"

Yeni bir ilişkiye başladığını sosyal medya hesabından duyuran Gülben Ergen paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı; "Mutsuzluğa ortak olmayı seçmek yerine, mutluluğu paylaşmak daha sıcak ve sevgi doludur. Ben tek başıma çok ağladım. Kimseye verilemeyecek hesabım yok. Acılar, haksızlıklar, iftira, hakaret ve dahasını bana el birliği ile yaşatan herkes hesabını hukukla ödedi, ödemeye devam edecekler.

"YÜREĞİME AŞK DÜŞTÜ"

Şimdi sahnem, konserlerim, işlerim hızla ışıldarlarken, bir de yüreğime ışık düşmüş, aşk düşmüş. Sen ne güzelsin hayat... Sabrını ölçtüğüne hep mi ödül verirsin? Sen ne özelsin sabır, şükür, hak, ilahi adalet... Zift karası yüreklerin tadamadığı, tanımadığı duyguların temizliği ile ve sonsuz bir güçle selamlıyorum dostumu, düşmanımı. Hoşgeldin bahar."

Gülben Ergen: Kimseye hesap vermem

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