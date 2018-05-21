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Gülben Ergen sevgilisinin annesiyle tanıştı

Gülben Ergen, Burak Törer'in annesi, yani müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 10:39..
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sevgilisi Burak Törer’in annesiyle tanıştı. Ünlü şarkıcı, sevgilisi ve onun annesiyle Arnavutköy’deki bir mekânda objektife takıldı.

"ANNEMİN YANINDA KONUŞMAM"

Uzun bir sohbetin ardından mekandan ilk ayrılan Ergen oldu. Soruları yanıtsız bırakan şarkıcı, taksiye binip oradan ayrıldı. Ergen’in ardından mekandan annesiyle el ele çıkan Törer, “İlişkiniz nasıl gidiyor, ufukta evlilik var mı” sorusuna “Şu an annem var yanımda, bu konuları konuşmak istemiyorum” diye yanıtlamadı.

Gülben Ergen sevgilisinin annesiyle tanıştı

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