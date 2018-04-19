Gülben Ergen sevgilisine sosyal medyadan cevap verdi

Burak Törer'le aşk yaşadığını doğrulayan Gülben Ergen, yeni aşkı Törer'in kendisi hakkında yaptığı paylaşıma karşılık verdi.
Yeni sevgilisi Gülben Ergen'in elini tuttuğu fotoğrafı, "İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!" notunu yazarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
GÜLBEN AŞKINI KARŞILIKSIZ BIRAKMADI
Burak Törer'in paylaşımına Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi. Ergen, kendi fotoğrafını paylaşarak altına, "Güvendim, içimdeki sızıyı, alnımdaki yazıyı ellerimden, ellerine teslim ederken" notunu yazdı.