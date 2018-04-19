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Gülben Ergen sevgilisine sosyal medyadan cevap verdi

Yapımcı Burak Törer ile aşk yaşamaya başlayan Gülben Ergen, sevgilisinin romantik mesajına karşılık verdi.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 13:35..
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Burak Törer'le aşk yaşadığını doğrulayan Gülben Ergen, yeni aşkı Törer'in kendisi hakkında yaptığı paylaşıma karşılık verdi.

Yeni sevgilisi Gülben Ergen'in elini tuttuğu fotoğrafı, "İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!" notunu yazarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Gülben Ergen sevgilisine sosyal medyadan cevap verdi

GÜLBEN AŞKINI KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Burak Törer'in paylaşımına Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi. Ergen, kendi fotoğrafını paylaşarak altına, "Güvendim, içimdeki sızıyı, alnımdaki yazıyı ellerimden, ellerine teslim ederken" notunu yazdı.

Gülben Ergen sevgilisine sosyal medyadan cevap verdi

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