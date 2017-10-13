Son günlerde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülben Ergen, Show TV ekranlarında Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu programa katılarak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"KİMSEYİ ALDATMADIM"

Gülben iddialara cevap olarak şu açıklamayı yaptı:

Çok üzgünüm böyle bir açıklama ile canlı yayına bağlanmaktan. İnsan suçluysa kendini savunursa, haklıysa hakkını arar. Ben hakkımı arıyorum. Ben bu adamı sevdim. Sırılsıklam aşık oldum. Otoparka girip 2,5 saat beklemek ne demek. 'Üç kuruşluk haberlere kandım, yaptım' demesini o kadar çok isterdim ki... Sen bu siteye nasıl elini kolunu sallayarak girersin? Ben değil eşimi, hayatta hiç kimseyi aldatmadım.

Gülben Ergen suskunluğunu bozdu VİDEO

Erhan Çelik'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf

"ÇOCUKLARIMIN BABASINI ZOR TUTTUM"

Çocuklarımın bende dahi olmayan mahrem fotoğraflarını paylaştı. Çocuklarımın babasını zor tuttum. Çocuklarımın aslan gibi babası var. Annelerinin evlendiği adama 'abi' dediler.

HANGİNİZ AHLAK BEKÇİSİ OLMAYA KARAR VERDİNİZ

Diliyorum ki yanlışını anlasın.İnsanlar oturduğu yerden bir karar vermiş. Herkesi masaya yatırıyorlar. Evliliğine ihanet etti ne demek. Bu kadar kolay mı? Hanginiz ahlak bekçisi olmaya karar verdiniz?"