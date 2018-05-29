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Gülben Ergen ve Burak Törer aşka geldi

Bir süredir birlikte olan Gülben Ergen ve Burak Törer çifti, aynı anda aşka gelerek sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğrafını paylaştı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 11:58..
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Yapımcı Burak Törer'le aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Gülben Ergen, mutluluğunu gizlemiyor. Sosyal medya hesaplarından özel hayatlarını paylaşan çift, dün akşam adeta aşka geldi.

AYNI SAATTE AŞK PAYLAŞIMI

Çift, dün akşam aynı saatte Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşım yaptı. Gülben Ergen, Burak Törer'in fotoğrafını güneş ve kalp emojisiyle paylaşırken, Törer de sevgilisinin çiçekler içinde çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

"BİR ADAMIN İÇİNDE DE BÜYÜR KADIN"

Öte yandan Burak Törer, Gülben Ergen'le çektirdiği bir fotoğrafı yine aynı saatlerde takipçileriyle paylaştı. Burak Törer fotoğrafı, "İki canlı' olmak sadece kadınlara özgü değildir. Bazen de 'bir adamın içinde büyür' kadın" notuyla paylaştı.

Gülben Ergen ve Burak Törer aşka geldi

Gülben Ergen ve Burak Törer aşka geldi

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