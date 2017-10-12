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Gülben Ergen'den Erhan Çelik için ağır sözler

Erhan Çelik'i evli iş adamıyla aldattığı iddia edilen ve günlerdir konuşulan Gülben Ergen, sosyal medyadan eski eşine ağır sözlerle yüklendi

12.10.2017 - 12:20
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Gülben Ergen'den Erhan Çelik için ağır sözler

Gündemden düşmeyen Gülben Ergen, sessizliğini bir kez daha bozdu. Eski eşi Erhan Çelik için köpek balığı benzetmesinde bulunan Ergen, mahkeme sürecinin devam ettiğini söyledi.

"AHLAKSIZ" DEMİŞTİ

Evli iş adamı Tolga Duğles ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülben Ergen, o dönem evli olduğu Erhan Çelik’i aldattığı iddia edilmişti. Erhan Çelik de TRT’deki görevinden istifa edip aldatıldığını belirterek Ergen’e “Ahlaksız” demişti. Ünlü şarkıcı, eşine sosyal medyadan yüklendi.

“KAN GÖRMÜŞ KÖPEK BALIKLARI GİBİ”

Gülben Ergen, Twitter’dan şöyle yazdı: “Kan görmüş köpek balığına benzeyen bu iftiracı, gözü dönmüş saldırganlarla mücadelem sessizce devam ediyor. Merak etmeyiniz…”

Gülben Ergen'den Erhan Çelik için ağır sözler

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