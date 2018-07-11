taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.275
USD
4,7231
EURO
5,5419
ALTIN
190,01
PETR
78,1700

Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer aşka geldi

Sosyal medya hesabından Gülben'le fotoğrafını paylaşan Burak Törer, "Yalan dolan haberleriniz karşısında her geçen gün daha da aşık oluyorum sevdiğim kadına" dedi.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 07:54..
  1. Haberler
  2. Magazin

Gülben Ergen’in sevgilisi Burak Törer sosyal medyada aşka geldi

Instagram hesabından Gülben Ergen'le olan fotoğrafını paylaşan Törer, “Fütursuz saldırılarınız, yalan dolan haberleriniz karşısında her geçen gün daha da aşık oluyorum sevdiğim kadına” notunu yazdı.

Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer aşka geldi

GÜLBEN ERGEN'DEN SOSYAL MEDYAYA ARA

Hayvan ve çocuk ölümleri haberlerinin arka arkaya gelmesi üzerine Gülben Ergen sosyal medya kullanımıyla ilgili bir karar verdi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Gülben Ergen, "Bir süre mola veriyorum Instagram'a. Yanan yürekler solan bedenler adaletini sorgulamaya gücümün yetmediği bu hayatta fotoğraf paylaşmak içimden gelmiyor. Yüreğim ne zaman derse o zaman gelirim" açıklamasında bulundu.

Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer aşka geldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

149
Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

386
CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

53
Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi

Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi

240
NATO'dan Türkiye savunma sistemini bizden alsın vurgusu

NATO'dan Türkiye savunma sistemini bizden alsın vurgusu

40
Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

14
ABD'de 5 kişilik bir aile katledilmiş halde bulundu

ABD'de 5 kişilik bir aile katledilmiş halde bulundu

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM