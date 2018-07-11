Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer aşka geldi

Gülben Ergen’in sevgilisi Burak Törer sosyal medyada aşka geldi

Instagram hesabından Gülben Ergen'le olan fotoğrafını paylaşan Törer, “Fütursuz saldırılarınız, yalan dolan haberleriniz karşısında her geçen gün daha da aşık oluyorum sevdiğim kadına” notunu yazdı.

GÜLBEN ERGEN'DEN SOSYAL MEDYAYA ARA

Hayvan ve çocuk ölümleri haberlerinin arka arkaya gelmesi üzerine Gülben Ergen sosyal medya kullanımıyla ilgili bir karar verdi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Gülben Ergen, "Bir süre mola veriyorum Instagram'a. Yanan yürekler solan bedenler adaletini sorgulamaya gücümün yetmediği bu hayatta fotoğraf paylaşmak içimden gelmiyor. Yüreğim ne zaman derse o zaman gelirim" açıklamasında bulundu.