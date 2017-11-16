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Gülbin Vardar: Yeliz Yeşilmen bunu yaşamadan ölmeyecek

Ali Uğur Akbaş'ın eski eşi Gülbin Vardar'dan Yeliz Yeşilmen'e sert bir cevap geldi.

16.11.2017 - 13:53
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  2. Magazin

Gülbin Vardar: Yeliz Yeşilmen bunu yaşamadan ölmeyecek

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a ait olduğu iddia edilen yazışmalar birkaç gün önce sosyal medyaya sızmıştı.

İhanete uğradığı konuşulan Yeliz Yeşilmen, "Bu, ünlü ve başarılı olan her insana oynanan bir oyun; montajlı fotoğraflar var. Hiçbir şey yok. Ne kocamı ne de kendimi harcatmam. Kimsenin gücü yetmez. Durumu bilişim suçlarına ilettik, şüphelendiğimiz kişiler var..." açıklamasını yapmıştı.

Yeliz Yeşilmen'in 'şüphelendiğimiz kişiler var' açıklamasıyla Ali Uğur Akbaş'ın eski eşi Gülbin Vardar'ı kastettiği iddia edildi. Konuyla ilgili ilk kez  konuşan Gülbin Vardar, çok tartışılacak açıklamalara imza attı.

İşte Gülbin Vardar’ın açıklamaları:

"AYNI KADERİ YAŞAMADAN ÖLMEYECEK"

"Benim yaşamış olduklarımı o da (Yeliz Yeşilmen) yaşasın isterim. Çünkü ben az buz şeyler yaşamadım. Yani ben iki çocuğumla hayatı sil baştan yaşadım. Bakın o da 2 çocuğuyla şu an. Aynı kaderi yaşayacak. Aynı kaderi yaşamadan ölmeyecek.

"YELİZ DE ALDATILDIĞINI BİLİYOR"

Çünkü ben çok kötü şeyler yaşadım, çok çektim. Evet, bu mesajlar bana da geldi. Eski eşim bir bayanla kendisini (Yeliz Yeşilmen) aldatıyormuş. Biz bunu zaten biliyorduk. Biz bunu seneler önceden biliyorduk, şimdiki mevzu değil ki! Biz bunu gördük çocuklarım onların yanında olduğu zamanlar başka kadınlar da görüyordu. Kendisi de yakaladı fakat hep sustu.

Gülbin Vardar: Yeliz Yeşilmen bunu yaşamadan ölmeyecek

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