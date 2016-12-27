Güldür Güldür'ün Çağlar'ı kalp krizi geçirdi

Güldür Güldür’de rolden role bürünerek özellikle de “Eşofmanlı Şevket Hoca” karakteri ile izleyenleri kahkahaya boğan Çağlar Çorumlu’nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

AMELİYATA ALINDI

Reklam çekimleri sırasında sırtında bir ağrı olduğunu ve kendisini kötü hissettiğini söyleyen Çorumlu için sete ambulans çağrıldı.

Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu

Gelen sağlık ekipleri Çorumlu'nun kalp krizi geçirdiğini fark edince, oyuncu acilen hastaneye götürülerek ameliyata alındı.

KALP DAMARLARINA STENT TAKILDI

Operasyonda kalp damarlarına üç stent takılan oyuncu, birkaç gün hastanede müşahede altında tutulduktan sonra, taburcu edildi. Çorumlu, evinde dinlenmeye çekildi.