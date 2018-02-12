Gülek Kalesi'nde 'hileli uçurum'

Adana'nın Gülek Boğazı mevkisini tepeden gören Gülek Kalesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Bu kale, deniz seviyesinden 1650 metre yukarıda bulunduğundan dolayı, basit fotoğraf hileleriyle insanda uçurumun kenarında duruyormuş hissi uyandırıyor.

SOSYAL MEDYANIN POPÜLER MEKANI

Son zamanlarda sosyal medyada sıkça paylaşılan Gülek Kalesi, bu bölgeyi popüler hale getirdi.

'Yok artık' dedirten fotoğraflar, aslında göründüğü gibi değil. Gülek Kalesi'nde fotoğraf çekenler, normalde alçakta bulunan kaya parçasının üzerine çıkıp, kayanın aşağı kısmını kadraja almıyor ve böylece uçurumun kenarındaymış gibi çıkıyorlar.

YABANCI TURİSTLER KAMP KURUYOR

Sosyal medyadan bu kaleyi keşfeden yabancı turistler, buraya gelerek hem fotoğraf çekiliyor hem de kamp yapıyorlar.