'Gülen, yaptıklarının bedelini ödemeli'

ABD'deki Columbia Üniversitesinin öğretim üyelerinden Prof. Abraham Wagner, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye giderek yaptıklarının bedelini ödemesi ve adalete hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

ABD'Lİ ÖĞRETİM ÜYESİNDEN GÜLEN MAKALESİ

Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi Terörizm Araştırmaları Merkezinde görev yapan Wagner, Washington Times gazetesinde "Fetullah Gülen: Dindar bir Müslüman mı, radikal bir İslamcı mı?" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Türkiye ile ABD arasındaki vize gerginliğiyle FETÖ elebaşının yeniden gündeme geldiğini ifade eden Wagner, Amerikan medyasının konunun özünü oluşturan "Gülen'in yolsuzluk ve radikallik geçmişini" unutttuğuna dikkati çekti.

FETÖ ELEBAŞININ SİCİLİ İNCELENMELİ

FETÖ elebaşının sicilinin dikkatle incelenmesi ve konunun diplomatik krizin gölgesinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Wagner, kendine ait sitelerde "adanmış dindar bir Müslüman" olarak nitelendirilen Gülen'in, WikiLeaks tarafından ortaya çıkarılan ABD Dışişleri Bakanlığı maillerine göre, 2003'ten bu yana yakından izlendiğini ve "ılımlı mesajlarında daha şeytani ve radikal gündemini gizleyen radikal bir İslamcı" olarak tanımlandığını hatırlattı.

Gülen'in Amerikan vergi mükelliflerinin ödediği yüz milyonlarca dolarla ABD'de işlettiği çok sayıda charter (sözleşmeli) okulu finanse ettiğini anımsatan Wagner, Teksas, Louisiana, Illinois, Ohia ve diğer eyaletlerde ciddi yasa dışı mali faaliyetler ve üçkağıtçılıkla suçlanan bu okulların federal soruştma konusu olamadığına değindi.

SAPKIN ZİHNİYET SÖZDE ÖĞRETMENLER İLE AŞILANIYOR

FETÖ'ye ait sözleşmeli okulların müfredatının ve yönetiminin de şüpheli olduğunu, okullarda genellikle Türkiye'den gelen, İngilizce bilmeyen, eğitim formasyonu olmayan, genç erkeklerin öğretmenlik yaptığını savunan Wagner, bu kişilerin çocuklara gizlice Gülen'in anlayışını öğrettiğine dair iddialar bulunduğunu belirtti.

Wagner, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimini planladığına dair sağlam kanıtlar sunarak Gülen'in iadesini istediğini hatırlattı.

FLYNN'IN FETÖ DEĞERLENDİRMESİ

Wagner, makalesinde eski Ulusal Güvenlik Danışmanı ve emekli Korgeneral Michael Flynn'in Gülen hakkındaki sözlerini şu şekilde aktardı:

"İstihbarat teşkilatındaki profesyonellere göre, molla Gülen'in tüm açıklamalarında terör damgası bulunuyor. Gülen'in geniş küresel ağı tehlikeli ama daha çok uyumakta olan bir terör ağı tanımına uyuyor. Türkiye'nin bakış açısına göre, Washington, bu ülkenin Usama bin Ladin'ini barındırıyor."





Flynn'in Gülen'e dair değerlendirilmelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirten Wagner, Gülen'in şu anda Pensilvanya'da etrafı çevrili güvenlikli yerleşkesinde, istediğini yapmakta özgür bir şekilde yaşadığını ve Türkiye'nin sürekli taleplerine rağmen halen iade edilmediğini ifade etti.

HAİN ADAM HAKKINDAKİ DELİLLER CİDDİYE ALINMALI

Başkan Donald Trump yönetiminin, hem FBI ve diğer güvenlik birimlerinin hem de Türkiye'nin bu "hain adam" hakkında topladığı kanıtları ciddiye alması gerektiğini kaydeden Wagner, makalesini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Gülen'in iadesi konusu, Türkiye'nin ABD'nin vazgeçilmez bir dostu ve müttefiği, aynı zamanda da dünyanın çok hassas bir bölgesindeki NATO üyesi olduğu dikkate alınarak değerlendirilmeli. Fetullah Gülen, artık memleketine giderek yaptıklarının bedelini ödemeli ve hak ettiği şekilde adalete hesap vermeli."