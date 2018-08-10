Güler Sabancı Bakan Albayrak'a güveniyor

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Bakan Albayrak'ın açıklamalarına değindi. Sabancı, "Dönüşümü gerçekleştireceğine olana inancımız tamamdır" ifadelerini kullandı.





"ANA HATLAR VERİLDİ"

Güler Sabancı, "Başarılı bir enerji bakanlığı yapmıştır. Albayrak, söylediğini yapmış ve gerçekleştirmiş bir kişi. Bugün de bize orta ve uzun vadede yeni dönemin, dönüşüm döneminin, neler yapılacağının ana hatlarını verdi." dedi.

Bakan Albayrak'ın söylediğini yapmış ve gerçekleştirmiş bir kişi olduğunu vurgulayan Sabancı, "İnanıyorum ki; önümüzdeki dönemde eylül başında OVP çıktığında hepimiz, daha fazla detaylara hakim olacağız. Ancak duyduğumuz, OVP'nin ön hatları bakanımızın geçmişini de bildiğim için tek tek uygulanacağına, ülkemizin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olana inancımız tamamdır." şeklinde konuştu.