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Gulf Stream'in kuruması, küresel felaketin habercisi

İklimlerin dengelenmesinde büyük role sahip Gulf Stream'in (Körfez Akıntısı), 1600 yılın en düşük debisine indiği tespit edildi.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 08:02..
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Bilim insanları, Meksika Körfezi’nden ABD'nin güneyine ve Avrupa'ya sıcak su getiren akıntının kurumasının, Avrupa’nın batısında çok daha sert kışlara, ABD’nin doğusunda deniz seviyesinin hızla yükselmesine ve tropik yağışların düşmesiyle iklimsel dengenin tamamen bozulabileceği uyarısında bulundu.

Gulf Stream'in kuruması, küresel felaketin habercisi

HOLLYWOOD'UN FELAKET SENARYOLARI YAŞANABİLİR

The Day After Tomorrow (Yarından Sonraki Gün) filminde, Gulf Stream’i kapsayan AMOC akıntıları durunca yeryüzünü kısa sürede buzulların kapladığını hatırlatan İngiltere’deki University College London öğretim görevlisi Dr. David Thornalley, “Filmde bu değişiklikler birkaç gün ya da haftada olmuştu ve çok daha aşırıydı. Ama geçmişte AMOC’un zayıflamasının çok hızlı olduğu ve büyük değişiklilere yol açtığı da doğru” sözleriyle durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

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