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Gülizar Turan'ın katilinin cezası belli oldu

Gülizar Turan'ı, boğazını kesip, başını taşla ezen Cengiz Dok'a ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi.

20.06.2017 - 12:46
  1. Haberler
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Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cengiz Dok, maktulun ağabeyi Mehmet Turan, annesi Menekşe Kocabaşı, Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu avukatları ve taraf avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Mutlu Çat, bir önceki duruşmaya katılmayan sanık Dok hakkında savcının mütalaasında istediği cezaları okudu.

Çat, mütalaada, Dok'un kendisine hakaret eden ve kolunu ısıran maktulden intikam almak için zorla alıkoyarak, başını taşla ezdiğinin, cinsel istismarda bulunduğunun ve olay yerinden kaçtığının öne sürüldüğünü kaydetti.

CİNSEL SALDIRIYI KABUL ETMEDİ

Duruşmada son savunması alınan sanık Dok, Gülizar Turan'a yönelik cinsel saldırı olayını gerçekleştirmediğini ve bu yöndeki suçlamayı kabul etmediğini savundu.

Gülizar Turan'ın katilinin cezası belli oldu

"PİŞMANIM"

Turan'ı öldürdüğü için pişman olduğunu ifade eden Dok, "Allah rahmet eylesin ve pişmanım." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 18 YIL HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Dok'a, "Canavarca hisle öldürme ve cinsel saldırı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası verdi.

Gülizar Turan, 14 Ağustos 2016'da, Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak bölgesinde ormanlık alanda boğazı kesilip başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan Cengiz Dok tutuklanmıştı.

Gülizar Turan'ın katilinin cezası belli oldu

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