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Güllaç neden Ramazan ayında yapılır

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan güllaç, ilk olarak Osmanlı saraylarında şehzadeler için yapılıyordu.

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Ramazan bereketiyle dolan sofraların vazgeçilmezi olan güllaç, diğer 11 ayda fazla tüketilmez.

ŞEHZADELER İÇİN...

Pide ve hurma gibi Ramazan ayı ile özdeşleşen güllaç tatlısı; ilk olarak Osmanlı saraylarında iftar yapan şehzadelerin midesini yormamak için yapılır.

TARİHSEL SÜRECİ

Güllaç, 15. yüzyılın ortalarında yufka, süt ve şeker kullanılarak yapılırdı. Zamanla; güllaç tarifine gül suyu da eklendi.

Güllaç neden Ramazan ayında yapılır

GÜLLÜ AŞ, GÜLLAÇ OLDU

Gül suyunun eklenmesiyle tatlının adı "güllü aş" olarak anıldı.

İlerleyen dönemlerde "güllü aş" yerine "güllaç" denmiştir.

NEDEN RAMAZAN'DA YAPILIYOR

Ramazan ayı dışında neden satılmadığını araştıran insanlar, pide gibi güllacı da alışkanlıklara bağlıyor.

Bu konuda araştırma yapan bir firma, güllaç için hazırlanan ürünlerin Ramazan dışında marketlerde satılmadığı sonucuna ulaştı.

Güllaç neden Ramazan ayında yapılır

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