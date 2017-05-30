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Güllaç tarifi

Ramazan denilince akla gelen ilk yiyeceklerden güllaç nasıl yapılır? Hepsi bu yazıda.

  1. Haberler
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Hafif ve lezzetli olması nedeniyle Ramazan'da iftar sofralarının aranan tatlısı güllacın tarifi;

GEREKLİ MALZEMELER

10 yaprak güllaç
1,5 litre süt
Ceviz
İsteğe göre gül suyu

Süslemesi için;
ceviz, nar, antep fıstığı

Güllaç tarifi

YAPILIŞI

Süt ve şekeri bir tencereye alın ısıtmaya başlayın. Şeker erisin ancak süt kaynayacak kadar sıcak olmasın yoksa güllacınız hamur olur. El yakmayacak sıcaklıkta olması yeterlidir.

Güllaç yapraklarını sığacağı bir tepsiye yerleştirin. Güllacın parlak kısmı üste geldikten sonra üzerini sütle ıslatın. Bu işlemi diğer 5 güllaç yaprağında da tekrarlayın. 5 kattan sonra araya cevizleri serpin ve diğer 5 kat için de ıslatma işlemine devam edin.

Gül suyu eklemek isterseniz, en üst kata geldiğinizde bir bardak sütün içine gül suyunu karıştırın ve dökün. Tatlıyı 1 saat oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra üzerini süsleyin ve buzdolabında muhafaza edin.

Güllaç tarifi

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