Gülmek hem beden hem de ruh sağlığını koruyor

Fizyoloji ve ruh sağlığı uzmanları, gülmenin beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. MCBÜ Fizyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Necip Kutlu, gülmenin beyinle ilişkili bir duygu olduğunu söyledi.

"GÜLMEK BEYİN MERKEZİNİN AKTİF OLMASI DEMEKTİR"

Gülmenin insanların beyin kimyasını değiştirdiğini ve olumlu etkilediğini aktaran Prof. Dr. Kutlu, "Beyin kabuğu ile duygularımızın ve diğer sistemin işbirliği içerisinde, mizahı anlamak, geliştirmek beyin kimyamızı değiştiriyor. İnsanlar güldüğü zaman beynin kimyası değişiyor. Eğer biz gülersek savunma sistemimiz kuvvetlenir, direncimiz artar. Hayal dünyamız gelişir. Hayatta kalmamız daha avantajlı seviyeye gelir ve yaşam standardını yükseltir. Gülmeyi teşvik etmek gerekir. Gerçekten gülmek var, bir de gülücükler dağıtmak var. Eğer sağlıklı bir beyin varsa, çevreden gelen birçok hastalıklara karşı direnç fazla olur. Gülmek beyin merkezinin aktif olması demektir." diye konuştu.

"GÜLMEK AĞRI GİDERİCİDİR"

Gülmenin sağlık kalitesini artırdığını ve aynı zamanda insanların ağrı duymamasını da sağladığını ifade eden Prof. Dr. Kutlu, şöyle dedi:

"Pozitif duygular insanda diğer duyguları da etkileyerek yaşam standardımızı yükseltir. Tebessüm, gülmek hem kendi beynimiz için faydalı hem de etrafımızdaki insanlar için faydalıdır. Mutlu insanlar, neşeli insanlar daha mutlu yaşıyorlar. Sağlık kalitesini artıyor. Gülünce salgılanan endorfin, dopamin maddeleri de ağrı gidericidir. Dopaminin artışı ile insan ağrı duymaz."

"GÜLMEK RUHSAL PROBLEMLERDEN KORUR"

Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatrist Şahut Duran da gülmenin ağrı kesici olarak bilinen endorfin hormonunun salgılanmasına yardımcı olduğunu, aynı zamanda da ruhsal problemlerden koruyucu etkisi olduğunu söyledi. Duran, şunları kaydetti:

"Gülmenin her zaman ödüllendirici, mutluluk yarattığını görüyoruz. Gülme her zaman onaylanan bir şeydir. Beyinde de hep olumlu bir şekilde pekiştirilmiş, birçok duygunun davranış şeklini ortaya çıkarıyor. Gülmenin ruh sağlığına her zaman olumlu etkisi var. Gülmenin ruhsal problemlerden koruyucu etkisi var. Depresyondan, kaygıdan korur. Neşeli insanlar bu problemleri daha az yaşar. Gülme ağrı kesici olarak bildiğimiz endorfin hormonunu artırır. Gülme davranışı duyguları değiştirebilir. Gülen bir insan daha mutlu olur, her anlamda daha sağlıklı olur. Gülme bir savunma mekanizması; strese karşı, kötü duyguları yenmek için kullanılır."

İnsanların sürekli gülmemesi gerektiğini de belirten Duran, stresin, kaygının belirli bir oranda yaşanması gerektiğini ve bunun insan doğasında bulunduğunu söyledi.