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Güloğlu'nun aldığı cezanın gerekçesi açıklandı

Davut Güloğlu'nun, Sıla Gençoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmasının gerekçesi belli oldu.

15.05.2017 - 12:15
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Güloğlu'nun aldığı cezanın gerekçesi açıklandı

Mahkeme verdiği kararında şu ifadeleri kullandı:

"İNCİTİCİ VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ"

"Sanık ( Davut Güloğlu) sanatçıdır. Kendisi gibi sanatçı olan şikayetçi (Sıla Gençoğlu ) ile ilgili soruya onu hedef alan biçimde sinkaflı söylemi incitici ve küçük düşürücüdür. Bu söylem hakaret suç tipine uygundur. Yasada korunan hukuki yarar sanık tarafından ihlal edilmiştir. Davranışın Türk Ceza Kanunu'nda 125/1 maddesinde ifade edilen suçu oluşturduğu kabul ve benimsenmiştir."

"BİLEREK SÖYLEMİŞTİR"

"Bunun yayınlanacağını bilerek, öngörerek söylemiştir ve birden çok internet sitesinde aynı maddesin 2. fıkrasında (sesli, görüntülü ve yazılı hakaret maddesi) tanımlanan biçimde ileti duyurulmuştur. Eylemde aleniyet unsuru da vardır. Sanık işi, mesleği, toplumdaki sorumluluk taşıyan yeri ve anılan söylemleri meslektaşı kadın sanatçıya karşı icra etmesi, zararın niteliği, birlikte göz önüne alındığında alt sınırdan ayrılmak ve teşdit uygulamak gerektiği kabul de benimsenmiştir. Aksine savunmalarına itibar etmek elverişli görülmemiştir. O halde kabul ve benimseme çerçevesinde sanığın cezalandırılmasına karar vermek gerekir"

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