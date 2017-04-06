Gülriz Sururi referandumda 'hayır' diyecek

GÜLRİZ SURURİ'YE GÖRE HAYIR DEMEK, KURTULUŞ SAVAŞI VERMEYE EŞİT

Sururi, "Benden önceki iki kuşağı hiç affetmeyeceğim. Bunlar politikacılar ve aydınlarımız. Yani 1945 yılında başlatılan bu projeye neredeyse hizmet ettiler diyebilirim. Bu kadar cahil bu kadar umarsız olmalarını kabul edemiyorum bir türlü. Nasıl göz yumduk. Özellikle İlhan Selçuk'un, Uğur Mumcu'nun, Aziz Nesin'in onca uyarısına rağmen bizler bir araya gelemedik. Uyanamadık. Üstümüze sanki bir ölü toprağı serpilmişti. Bugün tabi ki isyan ediyoruz. Ama ikinci defa kurtuluş savaşı gerçekleştireceğiz. Çok inanıyorum hayırların çoğalacağına ve kazanacağımıza. Yeter ki biz ondan sonra ittihatçılar gibi oturup da 'Peki şimdi ne yapacağız?' demeyelim." diye konuştu.

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