taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.769
USD
3,7029
EURO
3,9535
ALTIN
149,11
PETR
54,6000

Gülriz Sururi referandumda 'hayır' diyecek

250 sanatçının ortak referandum kampanyasına destek veren 88 yaşındaki oyuncu Gülriz Sururi, "hayırcılar kazanacak" dedi.

06.04.2017 - 14:38
  1. Haberler
  2. İç Haber
Gülriz Sururi referandumda 'hayır' diyecek

GÜLRİZ SURURİ'YE GÖRE HAYIR DEMEK, KURTULUŞ SAVAŞI VERMEYE EŞİT

Sururi, "Benden önceki iki kuşağı hiç affetmeyeceğim. Bunlar politikacılar ve aydınlarımız. Yani 1945 yılında başlatılan bu projeye neredeyse hizmet ettiler diyebilirim. Bu kadar cahil bu kadar umarsız olmalarını kabul edemiyorum bir türlü. Nasıl göz yumduk. Özellikle İlhan Selçuk'un, Uğur Mumcu'nun, Aziz Nesin'in onca uyarısına rağmen bizler bir araya gelemedik. Uyanamadık. Üstümüze sanki bir ölü toprağı serpilmişti. Bugün tabi ki isyan ediyoruz. Ama ikinci defa kurtuluş savaşı gerçekleştireceğiz. Çok inanıyorum hayırların çoğalacağına ve kazanacağımıza. Yeter ki biz ondan sonra ittihatçılar gibi oturup da 'Peki şimdi ne yapacağız?' demeyelim." diye konuştu.

Gülriz Sururi referandumda 'hayır' diyecek VİDEO

Gülriz Sururi referandumda 'hayır' diyecek

Gülriz Sururi Atatürk hayranlığını abarttı

Gülriz Sururi referandumda 'hayır' diyecek

Nazlı Ilıcak ile Gülriz Sururi pilates yaptı

Gülriz Sururi referandumda 'hayır' diyecek

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım: Naber Bakan bey dedi

Başbakan Yıldırım: Naber Bakan bey dedi

86
Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

304
Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

140
İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

164
Bitlis'te 20 terörist öldürüldü

Bitlis'te 20 terörist öldürüldü

242
Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

56
Türk asıllı Alman vekil 'MİT elemanlarını kovun' dedi

Türk asıllı Alman vekil 'MİT elemanlarını kovun' dedi

216
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM