Gülriz Sururi'den 89'uncu yaşına özel bikinili poz

Nutuk'u kutsal kitap saydığı konuşmasıyla hafızalarda yer edinen Gülriz Sururi, geçtiğimiz yılki paylaşımın ardından bugün yeni bir "Bikini pozu" verdi.

Sururi, Nutuk'la ilgili kutsal kitap benzetmesi yaparak "Benim için Atatürk'ün "Nutuk"u dünyaya inmiş son kitaptır." demişti ve bu sözlerinin ardından tepki toplamıştı.

HER YIL BİKİNİLİ POZ

89 yaşındaki tiyatrocu 2004'ten beri yılda bir kere bikinili fotoğrafını sosyal medyada paylaşıyordu. Geçtiğimiz yıl Sururi, son pozunu verdiğini söyleyerek Bodrum'dan fotoğraf paylaşmıştı. Sururi, yaşına rağmen oldukça fit ve dinç görünüyordu.

2018 POZU

Hayatı boyunca sporu hiç bırakamyan ve kendine çok iyi bakan Sururi, bu yılın fotoğrafını ise bugün paylaştı.

Sururi'nin "Geçen yıl son bikinili resmim demiştim.. Dün eski resmime öyle güzel Yorumlar geldiki; Bu resmi çektim,daha yakın olabilirdi, Estetik bağımlılığım izin vermedi.." notuyla paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu.