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Gülşah Saraoğlu'ndan Nur Yerlitaş cevabı

Modacı Gülşah Saraçoğlu, sözleri olay olan Nur Yerlitaş'a yanıt verdi.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 07:39..
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Seren Serengil ve Yaşar İpek, pazar günü evlilik yolunda ilk adımı attı. Şile'deki bir otelde gerçekleşen ve ünlü isimlerin akın ettiği geceye Nur Yerlitaş'ın sözleri damga vurdu.

"O TERZİ KARIYLA OTURMAM"

Gece yarısı Bülent Ersoy ile birlikte nişanın yapıldığı mekana gelen Nur Yerlitaş, Ersoy'un davalık olduğu modacı Gülşah Saraçoğlu'nu görünce Murat Karabova'ya çıkıştı: "Ben sana demedim mi, beni o terzi karıyla aynı masaya oturtma!"

"BENİM DURUŞUM BU DEĞİL"

Nur Yerlitaş'ın olay sözlerine Gülşan Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yanıt verdi: "Böylesine bir açıklama yapmak zorunda olduğum için çok üzgünüm. Herkes gibi o görüntüleri ben de izledim. Böylesine kalitesiz, üslupsuz ve asla tarzım olmayan bir haberin içinde adımın dönmesinden son derece rahatsızım. Eğer benden böyle bir karşı cevap bekliyorsanız zaten alamazsınız. Çünkü benim duruşum ve şeklim bu değil.

"HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPIYOR"

Herkes kendisine yakışanı yapar biliyorsunuz. Ben sevgi ve sabırla karşılamaya çalıştıkça; bazen geri dönüşleri böyle tatsız olabiliyor. Şu kadarını söyleyebilirim ki, hiçbir zaman hiç kimsenin sınırlarımı ihlal etmesine müsade etmedim. Böyle bir saygısızlığı, böyle bir terbiyesizliği de kabul etmiyorum. Bana yazdığınız yüzlerce mesaj için de size çok teşekkür ediyorum. Bir açıklama beklediğiniz için bunu söylemek istedim. Karşı bir cevap vermeyeceğim."

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