taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.60885
Euro
7.69805
Altın
1196.979
Borsa
92790.99

Gülse Birsel: Bıçaklı, makaslı işlere girmem

Gazeteci, senarist ve oyuncu Gülse Birsel, güzelliğinin sırrını verdi.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 08:42..
  1. Haberler
  2. Magazin

ÜÜ

Gülse Birsel, Bestyle Dergisi’ne verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

İşte röportajdan öne çıkan bölümler...

- Estetik yaptırıyor musunuz?

“Sırrım gül suyu ve hayata pozitif bakmak diyemeyeceğim! Göz kenarı ve iki kaş arasında botoks, burnumda geçici dolgu var. Bıçaklı-makaslı işlere bulaşmadım"

- Gülse tarzı diye bir şey var? Bir kadın kendini kaç yaşlarında buluyor sence veya tarzı, tavrı nasıl oturuyor? Bunun bir yaşı var mıdır?

"YAPTIĞIM BİRAZ ŞUURSUZLUK"

"Yaşım kaçtı diye düşünecek pek vakit yok. Zaten düşünsen de çaresi yok. Kendini paralasan da, yaşından en fazla 8-10 yaş küçük gösterebilirsin. Ki bütün kitaplarımın özgeçmiş bölümüne koydum, google’layınca bile yaşım yazıyor. Biraz yaşımın insanı değilim evet. Ruhen o olgunlukta değilim, onu biliyorum. Zaten o ruh olgunluğunda, daha aklı başında biri; günde 14 saat, birileri gülsün diye masa başında yazmaz. Biraz çocuksuluk, biraz şuursuzluk bu."

Gülse Birsel: Bıçaklı, makaslı işlere girmem

Gülse Birsel: Bıçaklı, makaslı işlere girmem

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kamu kurumlarındaki makam araçlarında tasarruf dönemi

Kamu kurumlarındaki makam araçlarında tasarruf dönemi

234
İstanbul için yağış uyarısı yapıldı

İstanbul için yağış uyarısı yapıldı

26
Zırhlı araç Kaplan MT onay aldı

Zırhlı araç Kaplan MT onay aldı

26
CHP'nin gündeminde bölgesel ittifak var

CHP'nin gündeminde bölgesel ittifak var

32
Elif Şafak sözlerinin arkasında duramadı

Elif Şafak sözlerinin arkasında duramadı

22
Zeynep Demirel, 850 bin TL'lik otomobil beğendi

Zeynep Demirel, 850 bin TL'lik otomobil beğendi

27
Rektör atamaları açıklandı: 15 üniversitede değişim

Rektör atamaları açıklandı: 15 üniversitede değişim

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM