Gülse Birsel: Bıçaklı, makaslı işlere girmem

Gülse Birsel, Bestyle Dergisi’ne verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

İşte röportajdan öne çıkan bölümler...

- Estetik yaptırıyor musunuz?

“Sırrım gül suyu ve hayata pozitif bakmak diyemeyeceğim! Göz kenarı ve iki kaş arasında botoks, burnumda geçici dolgu var. Bıçaklı-makaslı işlere bulaşmadım"

- Gülse tarzı diye bir şey var? Bir kadın kendini kaç yaşlarında buluyor sence veya tarzı, tavrı nasıl oturuyor? Bunun bir yaşı var mıdır?

"YAPTIĞIM BİRAZ ŞUURSUZLUK"

"Yaşım kaçtı diye düşünecek pek vakit yok. Zaten düşünsen de çaresi yok. Kendini paralasan da, yaşından en fazla 8-10 yaş küçük gösterebilirsin. Ki bütün kitaplarımın özgeçmiş bölümüne koydum, google’layınca bile yaşım yazıyor. Biraz yaşımın insanı değilim evet. Ruhen o olgunlukta değilim, onu biliyorum. Zaten o ruh olgunluğunda, daha aklı başında biri; günde 14 saat, birileri gülsün diye masa başında yazmaz. Biraz çocuksuluk, biraz şuursuzluk bu."