Gülşen 3 ayda 6 milyon kazanacak

Ünlü şarkıcı Gülşen, önceki akşam sahneye çıktığı mekanda 3 aylık yaz sezonu boyunca 75 konser anlaşması yaptığını açıkladı.

3 AYDA 6 MİLYON TL

Haziran’dan Ağustos sonuna kadar Ege ve Akdeniz’de art arta sahneye çıkacak. Konser başına 80 bin TL alan Gülşen toplam 6 milyon TL kazanacak. Kendisine eşi, müzisyen Ozan Çolakoğlu da DJ olarak eşlik edecek.

"OĞLUMA DA AŞIĞIM"

Gülşen “Bu tempoya nasıl dayanacaksınız?” sorusuna da şu cevabı verdi: “Evet biraz yoğun geçecek, ama beni yormayacak. Doğru beslenerek, iyi düşünerek, planlı yaşayarak üstesinden geleceğim. En önemlisi işimi aşkla yaptığım için problem olmayacak. Oğluma da aşığım. Onunla ilgilenirken uykusuz kalsam da Azur Benan bana müthiş bir enerji veriyor” dedi.