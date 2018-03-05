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Gülşen Azur’un kıyafetleri çocuk yuvasına verdi

Popçu, oğlu Azur Benan’ın marka kıyafetlerini çocuk yuvasına bağışladı.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 13:49..
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Ozan Çolakoğlu’yla evli olan Gülşen, geçtiğimiz yıl annelik duygusunu ilk kez tadıp oğlu Azur Benan’ı kucağına almıştı. Ünlü isimler Benan’a en pahalı kıyafeti, patiği, oyuncağı almak için seferber olmuştu. Ünlü markalarda sanatçıya hediyeler göndermişti. Geçtiğimiz günlerde oğlunun birinci yaş gününü kutlayan popçu, Benan’a olmayan kıyafetleri satışa çıkarmak yerine bağışlamayı uygun buldu.

Gülşen Azur’un kıyafetleri çocuk yuvasına verdi

MARKA KIYAFETLERİ DÜŞÜNMEDEN VERDİ

Beykoz’daki bir çocuk yuvasına oğlunun kıyafetlerini bağışlayan popçu, bu hareketiyle takdir topladı. Popçu, bir dönem oğluna Burberry’den trençkot 2 bin 895 TL, tişörtü ve pantalonunu Karl Lagerfeld markasından 625 TL’ye satın almıştı. Ayakkabısına ise 970 TL ödemişti.

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