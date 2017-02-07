Gülşen sahnelere geri döndü

Anne olması nedeni ile uzun zaman sahnelere veda eden Gülşen buzlar kraliçesi kostümüyle Uludağ'da sahne aldı.

Anne olduğu için yaklaşık 2 ay sahnelerden uzak kalan Gülşen sahneye 'bangır bangır' şarkısı ile çıktı. Dinleyicileri yerinde oturmayan şarkıcı Gülşen kostümü ve dans şovları ile dinleyicilerini adeta büyüledi.

"HARİKA BİR AMNİYANS"

Gülşen uzun bir aradan sonra sahneye çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirtti. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Gülşen "Her yıl buradayım bu festival çok güzel ve önemli bütün gençler burada çok harika bir ambiyans oluyor.

Hamilelik ve doğum sonrası ilk konserim onunda bir heyecanı var üzerimde sanki ilk defa sahneye çıkıyorum. 2 aydır sahneye çıkmıyorum ama biliyorsunuz hamileliğim boyunca hiç durmadan çalıştım doğuma sadece birkaç hafta kala ara verdim.





ÇOCUĞUMU ÇOK ÖZLEDİM

Şimdi doğum sonra büyük bir heyecan oldu gerçekten. Ve bir de özlem var tabi çocuğumu çok özledim ayrılmak çok zor geldi çok özledim.

1 TANE BİLE DADI YOK

Yola çıkar çıkmaz başladık zaten telefondan görüntülü konuşmaya babası sürekli her anını bana fotoğraflayıp gönderiyor. Biz bakıyoruz bebeğimize öyle yazıldığı gibi 2 tane dadı değil 1 tane dadı bile yok.





KENDİM KEYİFLE BAKIYORUM

Ben kendim bakıyorum çocuğuma ben kendim bakmak istiyorum ve büyük bir zevk ile keyifle bakıyorum hiçbir anını kaçırmak istemiyorum olabildiğince az uyuyup onunla çok vakit geçirmeye çalışıyorum ki hiçbir mimiğini kaçırmak istemiyorum.

Bir başkası için doğurmadım başkası büyütsün diye annelik görevini sonuna kadar yerine getirmek istediğim için seve seve bakıyorum" dedi.