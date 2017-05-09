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Gülşen ve Ozan Çolakoğlu yeni ev aldı

Gülşen- Ozan Çolakoğlu çifti, 4+1 eve 15 milyon lira ödedi.

09.05.2017 - 08:49
  1. Haberler
  2. Magazin

Uzun zamandır rezidansta oturan Gülşen, 5 ay önce anne olduktan sonra daha büyük bir eve geçmek için düğmeye basmıştı. Emlakçılara haber gönderen popçu, fiyatı 15 milyon TL'den başlayan dairelerin boşalmasını bekliyordu.

15 MİLYON LİRALIK EV

Gülşen’e emlakçıdan beklediği haber geçen Şubat'ta geldi. Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, banka kredisi kullanarak daireyi satın aldı. 4 oda 1 salon olan dairenin fiyatı 15 milyon TL.

YENİ EVLERİNE TAŞINDILAR

Çift, yeni evlerine 1 ay önce taşındı. Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, banka borcunu ödemek için yoğun çalışma temposu içine girdi.

Gülşen konser başına 70 bin TL kazanıyor, bestelerini de 90 bin TL'ye satıyor. Eşi Ozan Çolakoğlu da albüm düzenlemesi karşılığında yüklü miktar ücret alıyor.

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu yeni ev aldı

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