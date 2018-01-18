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Gülşen'in kıyafeti beğenilmedi

Uludağ konseri için özel kostüm diktiren Gülşen, eleştirildi.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 07:48..
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Gülşen, Uludağ’daki bir otelde düzenlenen kış festivali ‘Selfy Whitefest’ için önceki akşam sahneye çıktı.

Gülşen'in kıyafeti beğenilmedi

15 BİN TL VERDİ

Popçunun 'Karlar Kraliçesi' adını verdiği, 15 bin TL'ye aldığı kostümünü Hakan Yıldırım tasarladı. Givenchy marka çizmeleri de 5 bin TL'ydi.

"CEPLER DIŞARDA UNUTULMUŞ"

Sosyal medya Gülşen’in kıyafetini 'Modacın cepleri dışarıda unutmuş' diye ti'ye aldı.

Şarkıcı Gülşen, konser vereceği bir festival öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İNTERNET ZENGİNİ OLDUM"

Bir internet sitesinde daha önce giydiği kıyafetlerini satışa çıkardığını belirten, Gülşen, “Oranın zengini oldum ben bayağı” dedikten sonra şöyle konuştu: “Gerçekten inanılmaz derecede talep var. Kısa sürede 100 bin liralık satış yaptım. Bunun da belirli bir bölümünü ihtiyacı olan küçük kızlara yardım amaçlı kullanmak istiyorum. Çünkü bunu duyup da etkilenecek ve aynı şekilde yapmak isteyecek insanlar olabilir. Bence herkes elinden gelen her şeyi çocuklar adına ve özellikle küçük kızlar adına yapabilirse ne mutlu bize. Bu sitedeki satışlar tamamen kişisel. Ama diğer kısmı benim kendi içimden gelerek yapmak istediğim bir şey. O yüzden belirtmek istedim zaten." dedi.

Gülşen'in kıyafeti beğenilmedi

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