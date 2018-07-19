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Gülşen'in sabahlık modası

Gülşen, geçtiğimiz günlerde oğlu Azur Benan ile bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 16:28..
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Gülşen, geçtiğimiz günlerde oğlu Azur ile birlikte alışveriş merkezinin açık alanında turlayıp, güzel havanın tadını çıkardı. Popçu, oğlu Azur Benan'ı bir an olsun kucağından indirmedi.

Alışveriş merkezinin rezidans bölümünde oturan Gülşen'in sabahlığı andıran kıyafeti ise dikkat çekti. Geçen yaz da üzerinden çıkarmadığı ünlü markaya ait olan kıyafetin fiyatı ise 7 bin TL.

Gülşen'in sabahlık modası

"MAŞALLAH DERSİNİZ"

Gülşen, oğlu ile birlikte bir restorana yemek yemeye geçtiğinde ise, Azur bebeğe karşı yoğun ilgiyle karşılaştı. Herkesle tek tek ilgilenip sohbet eden mütevazi popçu, fotoğraf çektirdiği esnada sevenlerine, “İçinizden Maşallah dersiniz, olur mu?” diye rica etti.

Gülşen'in sabahlık modası

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