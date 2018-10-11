Gülsin Onay İDSO ile konser verecek

Adana'da yaşlı adam eşi eve dönsün diye kendini bıçakladı

1 Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı Demir yolu tekerleği üretim sisteminde ilk deneme yapıldı. Kardemir Genel Müdürü Ercüment Ünal "İhracat ağırlıklı bir demir yolu teker üretimi yapacağız" dedi.

2 Boğulmaktan 28 saat yüzerek kurtulan mülteci İzmir Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşanan faciadan 28 saat yüzerek kurtulan Irak uyruklu kadın, emniyetteki ifadesinin ardından hastaneye götürüldü

3 Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı: 9 ayda 330 bin yolcu uçtu Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, bu yılın ilk 9 ayında 330 bin yolcuya hizmet verdi.

4 Adana'da Suudi Arabistan'a ait uçakta uyuşturucu bulundu Adana Havalimanında Suudi Arabistan'a ait kargo uçağında yapılan aramada 14 milyon TL değerinde olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

5 Arda-Berkay kavgasını eleştiren ünlüler tepki çekti Arda Turan ile Berkay kavgasının sebebi üzerindeki sis bulutu henüz dağılmadı ancak yorumların ardı arkası kesilmiyor.

6 Şerin: Hindistan’ı yaptırımlarla korkutmak saçmalık Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, ABD'nin yaptırımlarının Hindistan'ı korkutamayacağını dile getirdi.