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Gülsüm Anne ve Umut, LGS’de soruldu

Antalya’da 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan, Umut ismi verilen kimsesiz genç ile ona 10 yıldır evinde bakan Gülsüm Kabadayı'nın hikayesi, LGS'de öğrencilere soru oldu.

DHA | 04.06.2018 - 13:00..
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1 milyon öğrencinin 2 Haziran Cumartesi günü girdiği Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS), Gülsüm Kabadayı ve 10 yıldır bakımını üstlenip, Umut adını verdiği gencin hikayesinin bir bölümü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu oldu.

Soruda ikilinin hikayesinin bir bölümü ile Rus muhabirin sorusuna Kabadayı’nın verdiği cevap yer aldı. Öğrencilere bu parçadan hangi sonucun çıkarılamayacağı soruldu.

Gülsüm Anne ve Umut, LGS’de soruldu

MEB'E TEŞEKKÜR ETTİ

LGS sorusunu sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından paylaşan Gülsüm Kabadayı, "1 milyon öğrencimizin girdiği LGS’de sorulan soru üzerine bugün çok mesaj geldi ve telefon ile arandım. Herkese teşekkür ederim. Bana bu onuru yaşatan Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) teşekkür ederim" diye yazdı.

Gülsüm Anne ve Umut, LGS’de soruldu

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