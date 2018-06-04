Gülsüm Anne ve Umut, LGS’de soruldu

1 milyon öğrencinin 2 Haziran Cumartesi günü girdiği Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS), Gülsüm Kabadayı ve 10 yıldır bakımını üstlenip, Umut adını verdiği gencin hikayesinin bir bölümü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu oldu.

Soruda ikilinin hikayesinin bir bölümü ile Rus muhabirin sorusuna Kabadayı’nın verdiği cevap yer aldı. Öğrencilere bu parçadan hangi sonucun çıkarılamayacağı soruldu.

MEB'E TEŞEKKÜR ETTİ

LGS sorusunu sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından paylaşan Gülsüm Kabadayı, "1 milyon öğrencimizin girdiği LGS’de sorulan soru üzerine bugün çok mesaj geldi ve telefon ile arandım. Herkese teşekkür ederim. Bana bu onuru yaşatan Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) teşekkür ederim" diye yazdı.