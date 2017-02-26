Gültekin Uysal, üçüncü kez DP Genel Başkanı seçildi

Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Genel Başkan Gültekin Uysal ile DP Genel İdare Kurulu üyesi Prof. Dr. Çınar Özen'in genel başkanlık için aday olduğu kongrede, divan başkanlığını partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Haydar Altıntaş yaptı.

BAŞBAKAN SLOGANLARI

Faaliyet ve genel gider raporlarının okunmasının ardından Uysal, partililerin alkışları ve "Başbakan Uysal" sloganları eşliğinde kürsüye çıktı.

Uysal, Demokrat Partinin Türkiye'nin demokratikleşmesi için canını ortaya koyan, 71 yıldır her türlü iftira ve kumpasa göğüs gererek ayakta kalabilmeyi başarmış büyük bir parti olduğunu söyledi.

Ülkenin içinde bulunduğu durumun kaygı verici olduğunu iddia eden Uysal, 15 Temmuz'dan bu yana yıllardır unutulan ve belleklerden silinmesi gereken "Darbe, OHAL, KHK" gibi birçok kavramla yeniden karşılaşıldığını belirtti.

15 Temmuz'da milletin demokrasi uğuna canını vatanına siper ettiğini dile getiren Uysal, "15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimi rahmetle ve minnetle anmadan edemeyeceğim. 71 yıl önce bu davanın kutlu yürüyüşünü başlatanların 27 Mayıs sonrası yürüdüğü gibi bu şehitlerimizi de bu milletin kanlarıyla, canlarıyla vatan toprağının hamuruna karışanlara bir kez daha borcumuzu ifade ediyorum. Sizlere çok şeyler borçluyuz şehitlerimiz." şeklinde konuştu.